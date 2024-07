Поділитись:













В липні 2024 року серіаломани, серед іншого, зможуть насолодитися історичною драмою з Ентоні Гопкінсом, детективом з Наталі Портман та своєрідною екранізацією "Декамерона" Джованні Боккаччо. Українські Новини розкажуть про сім найцікавіших новинок місяця.

"Чоловік з 1000 дітей" (The Man with 1000 Kids), Netflix

Дата виходу: 3 липня

Жанр: документальний

Мінісеріал розповість про декілька сімей, які дізнаються, що харизматичний чоловік, якому вони довірилися, є донором сперми, від якого народилися сотні чи навіть тисячі дітей по всьому світу.

"Санні" (Sunny), Apple TV+

Дата виходу: 10 липня

Жанр: драма, комедія, детектив, фантастика

Життя американки Сьюзі, яка переїхала в Кіото, перевертається з ніг на голову, коли її чоловік і син зникають унаслідок загадкової авіакатастрофи. Як розраду їй дарують Санні - одного з домашніх роботів нового класу, створеного електронною компанією її чоловіка. Спочатку Сюзі не приймає робота, проте згодом жінка розуміє, що Санні може допомогти розкрити загадкове зникнення її сім’ї.

Головні ролі виконали Рашида Джонс, Хідетосі Нісідзіма, Джоанна Сотомура.

"Ті, що скоро помруть" (Those About to Die), Peacock

Дата виходу: 18 липня

Жанр: драма, історичний

Екранізація однойменного роману Деніела П. Меннікса.

Дія розгортається в Стародавньому Римі II століття. В центрі сюжету імператор Веспасіан - досвідчений воїн, який прийшов до влади після кровопролитної громадянської війни. Щоб заспокоїти народ, він вирішує забезпечити його хлібом і надати видовища. За його наказом на арені регулярно відбуваються бої гладіаторів, перегони на колісницях і навіть публічні страти.

Головні ролі виконали Ентоні Гопкінс, Іван Реон, Том Г'юз.

"Леді в озері" (Lady in the Lake), Apple TV+

Дата виходу: 19 липня

Жанр: драма

Екранізація однойменної книги Лаури Ліппман.

Коли в Балтіморі 1966 року зникає дівчинка, життя двох жінок беруть курс на фатальне зіткнення.

В серіалі знялись Наталі Портман, Майкі Медісон, Мозес Інгрем.

"Бандити в часі" (Time Bandits), Apple TV+

Дата виходу: 24 липня

Жанр: комедія, фентезі, пригоди

Серіал, створений Джемейн Клементом, Ієном Моррісом і Тайкою Вайтіті, заснований на однойменному фільмі 1981 року режисера Террі Гілліама.

11-річний Кевін виявляє у власній спальні портал, що дає змогу подорожувати в часі. Там же, у спальні, опинилися шестеро карликів-бандитів, які пояснюють Кевіну, що переміщаються в часі в пошуках скарбів за допомогою мапи із зазначенням таких часових порталів. Оскільки бандитів переслідує дух Верховної істоти, вони змушені тікати, прихопивши з собою хлопчика. Так у Кевіна починається захопливе та сповнене пригод життя.

У головних ролях знялись Кал-Ел Так, Ліза Кудров, Тайка Вайтіті.

Серіал "Бандити в часі". Скриншот: Apple TV+

"Декамерон" (The Decameron), Netflix

Дата виходу: 25 липня

Жанр: комедія, історичний

Італією поширюється бубонна чума. Дворяни зі своїми слугами зачиняються на віллі, де їхній розкішний відпочинок швидко перетворюється на хаос.

Головні ролі виконали Амар Чадха-Патель, Лейла Фарзад, Лу Ґала.

"Жінки в блакитному" (Women In Blue), Apple TV+

Дата виходу: 31 липня

Жанр: драма, кримінальний

Серіал "Жінки в блакитному", дія якого відбувається в 1971 році, натхненний реальними подіями. Він розповідає історію чотирьох жінок, які кидають виклик ультраконсервативним нормам того часу і приєднуються до першої в Мексиці жіночої поліції, але згодом виявляють, що їхній загін - це рекламний трюк, покликаний відвернути увагу преси від жорстокого серійного вбивці.

Коли кількість жертв зростає, Марія, чия рішучість спіймати вбивцю стає одержимістю, Габіна, чий батько - відомий коп, Анхелес, блискуча дактилоскопістка, і Валентина (Наталія Тельєс), молода повстанка, розпочинають таємне розслідування, щоб зробити те, що не вдавалося жодному чоловікові, і притягнути серійного вбивцю до відповідальності.

Головні ролі виконали Аморіта Расгадо, Наталія Тельєс, Барбара Морі, Сімена Саріньяна.

Як повідомляли Українські Новини, перший сезон серіалу "Лицар Сімох Королівств", що стане новим спін-оффом "Гри Престолів", має вийти на екрани на початку наступного року.