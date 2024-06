Про це повідомило Космічне командування США.

У пресрелізі відомства йдеться, що руйнування супутника сталося 26 червня близько 19:00 за київським часом.

Зазначається, що супутник був давно виведений з експлуатації.

У Космічному командуванні США додали, що руйнування супутника не становить жодних безпосередніх загроз.

Про те, що трапилося, було повідомлено урядові, комерційні та інші організації.

Причину руйнування супутника не уточнюють.

Компанія LeoLabs, яка займається моніторингом навколоземного простору, повідомила, що в момент руйнування 6-тонний апарат перебував на висоті близько 355 кілометрів.

The ~6,000 kg satellite was in a nearly circular orbit at ~355 km at the time of the event.



LeoLabs will continue to monitor the resulting debris cloud and provide more details in the near future.