Про це повідомляє CNN.

У США вимагали, щоб Ассанж відбув в американській тюрмі 62 місяці ув'язнення. Проте до цього терміну врахують 62 місяці, які Ассанж провів у лондонській в’язниці суворого режиму. Засновнику WikiLeaks залишається постати перед федеральним судом США на Північних Маріанських островах у західній частині Тихого океану і визнати себе винним. Після цього журналіст хоче повернутися в Австралію до родини.

За повідомленням WikiLeaks, Ассандж вже на волі. За нього внесли заставу, він вийшов з в'язниці суворого режиму у Великій Британії та вилетів з країни.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ