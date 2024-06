Поділитись:













Американська співачка Леді Гага одягла на свій концерт у Лас-Вегасі сукню від українського бренду SANTA. Про це повідомили на сторінці Ukrainian Fashion Week в Instagram.

Вбрання для зірки модельєри створили всього за 4 дні. У створенні сукні українцям допомагав особистий стиліст Гаги Том Іребаут.

"Одна і неповторна Леді Гага у сукні SANTA, пошита на замовлення на виступ Jazz&Piano у Лас-Вагасі. Цей ексклюзивний виріб було розроблено спеціально для Леді Гаги в ніжно-рожевому кольорі з фарбованим страусовим пір'ям та ручною вишивкою", – написали представники бреду.

Ескіз сукні для Леді Гаги. Фото: Instagram/santa.brands

Нагадаємо, американська співачка й акторка Дженіфер Лопес у новому кліпі до пісні Can't Get Enough з'явилася у весільній сукні від українського дизайнера FROLOV. Також деякі актори у кліпі були одягнуті у сукні бренду Nadya Dzyak.

Крім того, фешн-блогери Young Emperors з'явились на Met Gala 2024 Met Gala у вбранні від українського бренду Nadya Dzyak