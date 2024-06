Про це вона написала в соцмережі Facebook.

«Мені погрожують вбивством, а моїх батьків погрожують згвалтували на моїх очах.

Ця найжахливіша і найогидніша погроза сталась після "обіцянок", що я відповім "за мій злочин" від нині командира одного з батальйонів 3 ОШБр Дмитро Кухарчук, який входить в Вищу раду партії "Національний корпус", - зазначила журналістка.

Також вона додала, що Кухарчук оголосив її «ворогом на все життя, а з його давнього особистого номера телефону їй прийшло повідомлення в месенджері з питанням "ти ще не здохла"?

Калюжна опубліковала скріни повідомлень з погрозами, а також переписки з Кухарчуком.

«Всі ключові персони, які саме погрожували — ідентифіковані, і всі ці дані будуть передані правоохоронцям. Бо оце злочин. А не те, що злочином назвав пан Кухарчук.

Серед тих, хто також погрожував — ще один підлеглий Олександр, який теж служить у пана Кухарчука, а найогиднішу погрозу — щодо моїх батьків здійснив 20-тирічний юний чоловік Назар», - написала журналістка.

Журналістка зазначила, що подає заяву в Національну поліцію.

Раніше Калюжна опублікувала пост в якому розкритикувала блогершу Яніну Соколову, в якому вона вимагала перекинути резерви на допомогу 3 штурмовій бригаді і провела паралелі з ситуацією під Авдіївкою.

В свою чергу Дмитро Кухарчук назвав пост Калюжної «тупою заказухою» і не вважає опубліковану журналісткою переписку погрозами.

«Тобто вчора вона була військовим аналітиком, якому видно, хто яку смугу тримає і кому треба резерви, а кому ні. Сьогодні Ан Жюлак вже в амплуа роспятого мальчіка, замученого бандеро-фашистами прямо в трусиках, і заявляє на нас в поліцію!

Виявляється, їй погрожують убивством, зґвалтуванням і далі за текстом. Я впевнений, що ООН оцінить і включить кейс у щорічний репорт) Можливо навіть корумповані росією міжнародні організації глибоко стурбуються», - написав Кухарчук.

Міжнародне журналістське об’єднання IPI підтримало Калюжну, та інших журналістів, яких Кухарчук звинуватив у непорядності.

🇺🇦#Ukraine: IPI stands with journalist Anna Kaliuzhna & others discredited & threatened by army's 3rd brigade.



A number of soldiers sent threats targeting Kaliuzhna & her family after brigade's leader D. Kukharchuk published a "list of indecent journalists". pic.twitter.com/Riph7CP16h