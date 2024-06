Поділитись:













Наступний фільм з франшизи "Той, хто виганяє диявола" для Blumhouse та Universal Pictures вийде в прокат 13 березня 2026 року. Про це повідомляє видання Deadline.

У даті релізу присутня певна доля маркетингу, адже реліз заплановано на п'ятницю 13-го, дату, яка у багатьох культурах вважається нещасливим днем та є одним з найпоширеніших у світі забобонів, який часто пов'язують з потойбічними злими силами.

Нову стрічку довірили режисерові та сценаристу Майку Фленагану, відомому за фільмом "Доктор Сон", серіалом "Падіння будинку Ашерів" (The Fall of the House of Usher) та іншими проєктами в жанрі хорор.

Автори обіцяють, що нова частина "Той, хто виганяє диявола" має представити "радикально новий погляд" на франшизу, зберігши при цьому зв'язок з її всесвітом.

Останнім же фільмом у серії став "Той, хто виганяє диявола: Вірянин", який вийшов у 2023 році. Його розгромили критики, але зібрана ним каса в $136 мільйонів доларів перевершила бюджет у 30 мільйонів, тому стрічка вважається комерційно успішною.

