Відповідну заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен, його слова наводить Reuters.

За словами Блінкена, візит Путіна до Північної Кореї свідчить про його "відчайдушне прагнення" зміцнити відносини з країнами, які можуть підтримати його війну в Україні.

Він додав, що підтримка Китаю дозволила Росії зберегти оборонно-промислову базу, попри численні санкції.

Завдяки Пекіну Москва отримує 70% верстатів і до 90% мікроелектроніки. Усе це використовується для виробництва зброї та техніки.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила на брифінгу для ЗМІ, що поглиблення співробітництва між Росією та Північною Кореєю повинно викликати серйозну стурбованість у країн, які зацікавлені в збереженні стабільності в регіоні.

