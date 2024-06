Як сказано в описанні до відео, до режисера почали чіплятися активісти, що підтримують Палестину. Вони звинуватили Тарантіно в тому, що він збирається до Ізраїлю.

"Чому ти, сіоністський шматок лайна, їдеш до Ізраїлю?", - кричали у бік знаменитості.

Вони кидалися на Тарантіно та намагалися завадити йому піти, перекриваючи шлях до виходу. Коли режисер вже від'їжджав, декілька активістів поставили ноги на машину.

