Кейт Міддлтон махала рукою натовпу і широко посміхалася з балкона Букінгемського палацу після перегляду військового параду, вперше з'явившись на публіці цього року після повідомлення про виявлення раку.

"Вона все ще проходить лікування, але її здоров'я покращилося, що вона змогла з'явитися на публіці вперше з грудня. Принцеса їхала в критій кареті зі своїми трьома дітьми, щоб подивитися "Trooping the Colour", щорічний військовий парад на честь офіційного дня народження британського монарха короля Чарльза", - йдеться у повідомленні.

Світлини та відео опублікував офіційний акаунт принца та принцеси Уельських у мережі X (Твіттер).

Thank you to everyone involved in Trooping the Colour. Always in awe of the work that goes into putting together such an incredible afternoon 🇬🇧@RoyalFamily pic.twitter.com/9UaYRXyi81