Зак Снайдер анонсував нові режисерські версії "Бунтівного місяця" на Netflix.

Про це повідомляє Variety.

"У режисерській версії Снайдера мирне поселення на Місяці в найвіддаленіших куточках Всесвіту опиняється під загрозою з боку армій тиранічного регента Балізаріуса, а Кора, таємнича незнайомка, яка живе серед селян, стає їхньою надією на виживання і збирає невелику групу воїнів — чужинців, повстанців, селян і сиріт війни, які мають спільне бажання спокути та помсти", — йдеться у повідомленні.

Режисерських версій буде дві і вони називатимуться "Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood" та "Part Two: The Scargiver — як "Chapter Two: Curse of Forgiveness". Оновлені ​​версії отримають близько години нових кадрів.

Їх реліз на Netflix запланований на 2 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, за місяць до виходу продовження епічної космічної саги Зака Снайдера "Бунтівний Місяць" Netflix опублікував постер фільму.

Друга частина фільму, яка отримала підзаголовок "Та, що дарує шрами", вийшла на Netflix 19 квітня.