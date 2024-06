Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Студія HBO створила за допомогою комп'ютерної графіки низку рекламних роликів, у яких прапори дому Таргарієнів розвивається над різними історичними місцями. Реклама мала показати "підтримку" того чи іншого персонажу серіалу "Дім Дракона". Зелений прапор — це прапор короля Ейгона, а червоний — королеви Рейніри.

У роликах зображення, створені за допомогою комп'ютерної графіки, поєднуються з реальними зображеннями прапорів, що висять у різних відомих місцях. Тому здається, що прапори Таргарієнів справжні. Один такий прапор "розмістили" на мексиканському історичному замку Чапультепек. Це викликало роздратування чиновників Національного інституту антропології та історії Мексики.

"Відтворення зображень цього сайту для використання в просуванні цього серіалу не було дозволено. З цієї причини юридичний відділ INAH вживе всіх необхідних правових заходів, оскільки це є неправомірним використанням зображень історичного місця", — цитує Associated Press чиновників з Мексики.

При цьому пояснення, що рекламні відео HBO — це плід комп'ютерної графіки, є не скрізь.

Empire State Building stands for the King.



Come take a seat on the Iron Throne and declare your allegiance to #TeamGreen. #RaiseYourBanners #HouseOfTheDragon @houseofdragon pic.twitter.com/JEVMr402yJ