Юен Мітчелл, який грає Емонда Таргарієна в серіалі "Дім дракона" хотів принести у шоу "щось свіже" і перед зйомками не дивився жодної серії "Гри престолів".

Про це актор зізнався в інтерв’ю сайту ComicBook.

"Хочу зізнатися, я ніколи не дивився "Гру престолів". Я не хотів, щоб це впливало на мої рішення у будь-якій формі й хотів принести щось свіже", — сказав актор.

Події серіалу "Дім дракона" відбуваються за сторіччя до "Гри престолів", тому Юену Мітчеллу не обов'язково було знати біографії серіальних персонажів. До того ж він хотів додати у серіал своє бачення.

Як повідомляли Українські Новини, стрімінговий сервіс Max презентував новий трейлер, присвячений драконам зі всесвіту серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones), напередодні прем'єри другого сезону шоу "Дім дракона" (House of the Dragon).

Раніше, перший 10-серійний сезон "Дому Дракона" вийшов на екрани з 21 серпня по 23 жовтня 2022 року. Його продовжили на другий сезон лише через тиждень після прем'єри, яка зібрала рекордні для HBO рейтинги. Таким чином, другий сезон стартує менш ніж за два роки після першого.