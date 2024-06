Поділитись:













В українському сегменті інтернету активно поширюється запис, на якому Біллі Айліш співає фрагмент пісні All The Things She Said, англомовну версію пісні "Я сошла с ума" гурту "Тату". Відео було опубліковано в сторіз в Instagram співачки, але наразі вже недоступно (сторіз доступні 24 години з моменту публікації). Однак відео у форматі запису з екрана телефона опубліковано в Telegram-каналі української травесті-діви Монро.

У коментарях до допису українці почали масово критикувати співачку, звинувачуючи в тому, що вона популяризує російську культуру. Також Айліш пригадали, що вона підтримувала напад ХАМАСу на Ізраїль.

Втім, дехто з коментаторів припускає, що Айліш могла навіть не знати, що виконавці пісні – це дві росіянки.

Як відомо, у 2022 році Біллі Айліш публічно підтримала Україну. Вона присвятила українцям пісню Your Power у рамках благодійного марафону Stand Up For Ukraine та закликала світових лідерів допомогти Україні у війні проти Росії.

Щодо гурту "Тату", то він перестав існувати у 2011 році. У 2022 році гурт повідомив про возз'єднання, яке обмежилося кількома концертами.

Як повідомлялося раніше, Біллі Айліш розповіла, що її новий альбом міг називатися Patheticville. Це слово прозвучало в одному з епізодів серіалу "Офіс" (2005-2013), який співачка дуже любить.