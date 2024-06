В епізоді "Північна зірка" гравцю доведеться взяти на себе роль дівчини, схожої на Джессі Фейден з Control, щоб знайти зниклого брата, якого утримують у "Світі кави". Два інші епізоди також присвячені альтернативним версіям героїв.

Так, офіціантка з "Шанувальника номер один", схожа на Роуз Меріголд з Alan Wake та Alan Wake 2, намагатиметься врятувати Письменника, свого кумира, від небезпеки. А в "Руйнівнику часу" гравці гратимуть за актора, схожого на Тіма Брейкера - будучи героєм мультивсесвіту, він повинен знайти Господаря безлічі світів, щоб не дати йому знищити альтернативні версії персонажа в інших світах.

Fiction is written and comes true. Fiction collapses and remains mere words on a page. These are those stories in… Night Springs.



Night Springs, the first Alan Wake 2 expansion, is available now. Exclusive to the Deluxe Edition. Find out more at https://t.co/qPaWnuEX5l pic.twitter.com/SYCWZI0oS0