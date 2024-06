Поділитись:













Сьогодні, 9 червня, святкує день народження один із найвпізнаваніших та найхаризматичніших голлівудських акторів - Джонні Депп. Йому виповнюється 61 рік, передають Українські Новини.

П'ять цікавих фактів з життя Джонні Деппа

1. Джонні неохоче відвідував школу. Зрештою він не закінчив і середньої школи, не кажучи вже про коледж або університет. Водночас гонорари від своїх перших невеликих ролей Депп витрачав на уроки акторської майстерності.

2. Своєю акторською кар'єрою Джонні Депп зобов'язаний Ніколасу Кейджу. В інтерв'ю The New York Times Magazine Кейдж розповідав, що одного вечора, під час гри в "Монополію", він підказав Деппу спробувати себе в акторстві. Згодом Ніколас познайомив Джонні зі своїм агентом, який і влаштував йому прослуховування на роль у фільмі "Кошмар на вулиці В'язів". Цей проєкт став першим для Деппа у Голлівуді.

3. Перш ніж стати актором, Джонні був музикантом. Депп мріяв про музичну кар'єру ще з дитинства. Його мати Бетті Сью Палмер подарувала йому електрогітару й з 12 років він почав грати в гаражному гурті. Перший гурт було названо на честь подруги Деппа - Мередіт. Попри те, що на початку музичного шляху Деппа всі гурти за його участю розпадалися, він не полишив цієї мрії. Так, у 2010 році Джонні на запрошення Шейна МакГоуена взяв участь у записі пісні Screamin Jay Hawkins I Put A Spell On You разом з Ніком Кейвом, Боббі Гіллеспі та Кріссі Хайнд. В 2012 році Депп спільно з Наталі Портман взяв участь у записі студійного альбому Пола Маккартні Kisses on the Bottom. А з 2015 року Депп регулярно грає у спільній з Елісом Купером та Джо Перрі групі Hollywood Vampires.

Джонні Депп. Фото: depositphotos

4. Джонні Депп має проблеми із зором. Його праве око короткозоре, а ліве взагалі майже не бачить.

5. В липні 2023 року в росЗМІ з'явилась інформація, що Джонні Депп нібито зібрався відвідати країну-агресора Росію. Згодом в російських кінотеатрах перед показом фільму "Жанна Дюбаррі" показали звернення Джонні Деппа, в якому він, серед іншого, сказав: "бережіть себе і до зустрічі". Асистент Деппа тоді заявив, що це звернення було записане для світового прокату фільму, а сам актор не збирається приїжджати до Росії.

Культові ролі Джонні Деппа

Найяскравіші ролі Джонні Деппа

"Плаксій" (Cry-Baby)

Музичний кінофільм режисера Джона Вотерса, в якому Джонні Депп зіграв роль зірки рок-н-ролу, красунчика і бунтаря Вейда Вокера на прізвисько "Плаксій".

"Едвард Руки-ножиці" (Edward Scissorhands)

Фантастичний фільм режисера Тіма Бертона, де Джонні Депп зіграв незвичайного хлопця Едварда, створеного винахідником, який замість рук мав ножиці.

"Пірати Карибського моря" (Pirates of the Caribbean)

Cерія фантастичних пригодницьких фільмів, де Джонні Депп зіграв невдаху-пірата, капітана Джека Горобця.

"Чарлі та шоколадна фабрика" (Charlie and the Chocolate Factory)

Художній фільм режисера Тіма Бертона, в якому Джонні Деппу дісталась роль Віллі Вонки - легендарного кондитера, що створював дивовижні ласощі і відкрив найбільшу у світі шоколадну фабрику.

"Свіні Тодд: Демон-перукар із Фліт-стріт" (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)

Екранізація мюзиклу від режисера Тіма Бертона. Джонні Депп зіграв майстерного перукаря, який після 15 років несправедливого заслання вирішив жорстоко помститися тим, хто зруйнував його життя.

"Аліса в Країні Чудес" (Alice in Wonderland)

Пригодницький фентезі-фільм Тіма Бертона, знятий за мотивами однойменної книги Льюїса Керрола. Джонні Депп виконав роль Божевільного Капелюшника.

Варто зазначити, що до цього образу актор також повернувся і в продовженні, яке вийшло під назвою Аліса в Задзеркаллі (Alice Through the Looking Glass).

"Ромовий щоденник" (The Rum Diary)

Драматична комедія режисера Брюса Робінсона, в якій Джонні Деппу дісталася роль журналіста і письменника Пола Кемпа.

Зазначимо, що фільм створено на основі однойменного автобіографічного роману Гантера Томпсона, який був другом Деппа. "Ромовий щоденник" був для Джонні чимось на кшталт присвяти Томпсону, актор вдруге взявся за його альтер его, цього разу в образі Кемпа. За життя Томпсона Депп зіграв роль Рауля Дюка в кіноверсії роману Томпсона "Страх і ненависть у Лас-Вегасі" (Fear and Loathing in Las Vegas).

"Чорна меса" (Black Mass)

Кримінальний фільм, знятий Скоттом Купером на основі роману "Чорна меса: Правдива історія нечестивого союзу між ФБР і ірландською мафією" Діка Лера та Джерерда О'Ніла. Джонні Депп виконав роль ірландсько-американського гангстера Вайті Балджера.

"Фантастичні звірі і де їх шукати" (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Фентезі режисера Девіда Єйтса, зняте на основі однойменної книги письменниці Джоан Роулінг. Джонні Депп виступив у ролі могутнього темного мага Ґелерта Ґріндельвальда. На зйомки своїх сцен актор витратив всього два дні.

Варто зазначити, що до ролі Ґріндельвальда актор повернувся у другій частині фільму, яка вийшла під назвою "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), проте в третій частині - "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) - Джоні Деппа замінили на Мадса Міккельсена через судові розгляди та скандали, що виникли на тлі цього.

Як повідомляли Українські Новини, продюсер франшизи "Пірати Карибського моря" Джеррі Брукхаймер спілкувався з Джонні Деппом щодо потенційного повернення до ролі капітана Джека Горобця у майбутньому перезапуску франшизи. За словами Брукхаймера, Депп не проти, але рішення про виконавця головної ролі ухвалюватиме студія Disney. Поки студія ніяк не натякала на те, що Джека Горобця знову буде грати Депп.