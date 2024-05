Шанувальникам творчості 39-річної канадської співачки не сподобалися тривалість програми, брак улюблених хітів та відсутній вигляд Авріл Лавінь.

Під час шоу співачка виконувала пісні з усіх своїх альбомів, а між треками розповідала глядачам історії, пов'язані зі створенням цих пісень. Але декому здалося, що зірка просто проговорює заготовлений текст, а не спілкується з шанувальниками.

"Вона явно читає тексти телесуфлера. Вона має такий вигляд, наче вважала за краще б бути де завгодно, але тільки не там", - пише під відео з фрагментом концерту Алан Сміт.

Зірка вже відреагувала на критику та в коментарі радіо CapitalFM повідомила, що прислухалися до думки фанатів. Лавінь додала в програму шоу ще три пісні, чим збільшила загальний час виступу на десять хвилин.

Avril Lavigne is back under our skin with The Greatest Hits Tour! She is bringing back all her classics so drop in the comments which era you are most excited to hear! 🛹❤️‍🔥 pic.twitter.com/Vp1MO5Z9RH