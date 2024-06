Поділитись:













Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер четвертого і фінального сезону популярного фантастичного серіалу "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy), заснованого на однойменному коміксі. Відео опубліковано на сторінці сервісу на Youtube.

Шоу розповідає історію незвичайної сім'ї супергероїв, кожен з яких має унікальні здібності. У першому сезоні герої намагаються запобігти апокаліпсису, у другому подорожують у часі й опиняються в минулому, а в третьому потрапляють в альтернативну часову лінію.

У четвертому сезоні заявлено 6 епізодів. Прем'єра сезону відбудеться 8 серпня 2024 року.

У головних ролях у серіалі знялися Елліот Пейдж, Том Гоппер, Девід Кастанеда, Еммі Рейвер-Лемпман, Роберт Шіен і Ейдан Галлахер. У четвертому сезоні до них приєдналися Джастін Х. Мін, Рита Ар'я, Колм Фіор, Нік Офферман, Меган Маллаллі та Девід Крос.

"Академія Амбрелла" отримала високу оцінку від глядачів та критиків, отримавши 7.9 балів на IMDb. Важливо зазначити, що на сервісі Netflix серіал має українські субтитри.

