Поділитись:













Скопійовано



У новому сезоні серіалу "Кільця влади" з'явиться персонаж Том Бомбаділ з оригінальної трилогії Джона Толкіна. Роль лісового мага зіграє Рорі Кіннер.

Перші кадри з персонажем опублікувало видання Vanity Fair.

Том Бомбаділ з'являється у першій книзі трилогії "Володар кілець" та у дитячій поемі "Пригоди Тома Бомбаділа". Проте Толкін так і не пояснив природу цієї істоти. Том володіє чарами і майже необмеженою силою, проте не втручається у справи людей та ельфів. У книзі Том Бомбаділ допомагає гобітам, які починають шлях до знищення персня влади.

Том Бомбаділ мав з'явитися ще у фільмах Пітера Джексона, проте епізоди за його участю вирізали як малозначні для сюжету.

У паперах Джона Толкіна були малюнки із зображенням лісового чарівника, тому костюм серіального Бомбаділа робили за цими ескізами. За задумом творців, Бомбаділ у серіалі буде захисником природи Середзем'я. У Тома з'явиться ще один будинок на берегах моря Рун, які колись були райським куточком, але почали перетворюватися на пустку. Том вирушає у мандрівку, щоб з'ясувати, що сталося.

На опублікованих кадрах Бомбаділ зустрічається із чарівником з першого сезону. Цей персонаж не пам'ятає, хто він. Але фанати припускають, що це Гендальф.

Помешкання Тома знімали на острові Тенеріфе, Іспанія.

Як повідомляли Українські Новини, перший тизер-трейлер другого сезону серіалу "Володар перснів: Кільця влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) спричинив хвилю критики та дизлайків на YouTube. Після того, як відео набрало 231 тисячу дизлайків при 58 тисячах лайків, адміністратори сторінки приховали відображення кількості дизлайків.

У 2026 році компанія Warner Bros. випустить перший із нової серії фільмів "Володар перснів". Частина матиме назву "Полювання на Голлума". Її продюсером виступить Пітер Джексон, а режисером — Енді Серкіс, який зіграв Голлума в оригінальній трилогії.