Sony назвала червневі ігри, які отримають передплатники PlayStation Plus усіх рівнів. Ігри стануть доступні для передплатників PS Plus тарифів Essential, Extra і Premium з 4 червня, повідомляє PS Blog.

Українські новини підготували короткий огляд трьох ігор, які йдуть в підписці.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake вийшла у 2023 році. Платформер розроблено Purple Lamp та видана THQ Nordic. Як підказує назва, гра заснована на мультсеріалі Nickelodeon Губка Боб Квадратні Штани.

Згідно зі сценарієм гри, під час відвідин тематичного парку "Світ рукавичок" Губка Боб і Патрік зустрічають мадам Кассандру, русалку-ворожку, яка продає їм пляшечку "чарівного мила з мильними бульбашками", що може здійснити їхні мрії. Купивши мило та повернувшись додому, Губка Боб пускає мильні бульбашки, щоб здійснити мрії своїх друзів. Потім Патрік читає етикетку пляшки і дізнається, що насправді це пляшка "Русалчиних сліз", яка є власністю царя Нептуна і не призначена для використання смертними. Бульбашки Губки Боба спричиняють хаос, відкриваючи портал та засмоктуючи будівлі та його друзів у кілька "Світів бажань", а Бікіні Боттом покривають речовиною під назвою "Космічне желе".

Попри те, що гра не виправдала комерційних очікувань THQ Nordic, гравці доволі непогано оцінили проєкт, відзначивши його різноманітність.

Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 — це гра у жарні Beat 'Em Up із бічним прокручуванням, розроблена Dotemu, Lizardcube і Guard Crush Games та опублікована Dotemu.

Гра є продовженням трилогії Sega Streets of Rage, спочатку випущеної для Sega Genesis у 1990-х роках. І зберігає усі ключові механіки оригіналу, але розширює їх. Так окрім стандартних атак, кидків та бліцрухів, кожен персонаж має набір спеціальних атак, які можна виконати ціною певної кількості здоров'я. У цій грі, однак, гравці можуть відновити здоров'я, витрачене на спеціальну атаку, виконуючи послідовні наступні атаки, не потрапляючи в ціль. Кожен персонаж також має унікальне суперкомбо "Зоряні рухи", яке можна виконати, збираючи зірки на кожному рівні. Введено нову систему комбо, а також можливість жонглювати супротивниками, стінами та іншими гравцями, що дозволяє гравцям заробляти додаткові очки, складаючи довгі комбо, не потрапляючи в них.

Також кожен персонаж має унікальні риси та окремі суперудари.

AEW Fight Forever

AEW Fight Forever — відеогра про професійну боротьбу, розроблена Yuke's і опублікована THQ Nordic. Гравці матимуть можливість спробувати власні сили у американській федерації реслінга All Elite Wrestling.

Fight Forever має аркадний геймплей з різними типами матчів, включаючи одиночний матч, матч команд, матч по сходах, Королівську битву та Смертельний матч на колючому дроті. У грі також є онлайн-гра та міжгендерна боротьба.

Гра стала духовним наступником таких ігор, як WWF No Mercy та Virtual Pro Wrestling, перебравши, в тому числі особливості геймплею та керування.

Також як бонус від Sony для власників підписки PS Plus з 3 червня стане доступний ексклюзивний набір для гри Roblox, який допоможе прикрасити свого аватара.

Як повідомлялося раніше, Sony назвали десять ігор, які будуть додані до каталогу PS Plus 21 травня. Ігри будуть доступні для власників платної підписки PS Plus Extra від PlayStation