"Пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Діярбакир – Стамбул, зіткнувся з 2 легковими автомобілями та 1 вантажівкою на шосе в районі Єніце, округ Тарсус, gровінція Мерсін. 10 наших громадян загинули, gостраждали 39 громадян", - написав міністр на своїй сторінці в X (Twitter).

Місцеві ЗМІ, із посиланням на очевидців аварії, пишуть, що водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус перекинувся та опинився на зустрічній смузі. Наразі триває слідство, яке має встановити всі обставини трагедії.

Horrific images taken at the accident scene where 10 people lost their lives and 40 people were injured in the terrible chain traffic accident that occurred in Mersin, Turkey. pic.twitter.com/OjhDo61Yf4