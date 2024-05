Поділитись:













Скопійовано



Наприкінці травня одразу дві вистави про Україну отримали премії у США. Про це розповіла драматургиня, авторка обох вистав Саша Денисова.

Так 20 травня престижну премію The 2024 Elliot Norton Awards, яку видає The Boston Theatre Critic Association, отримала за виставу "Гаага", поставлену в Arlekin Players Theatre в Бостоні, її режисерка Саша Денисова.

Ця вистава -- уявний суд над Путіним, розказаний дівчинкою-сиротою з Маріуполя, в уяві якої з'являються всі його кримінальні подільники, від Кадирова до Ковальчука, у виставі брала участь рекордна кількість - 18 акторів із Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Бостона, віртуальну виставу подивилися глядачі всієї країни завдяки режисеру Ігорю Голяку, українського походження.

У Вашингтоні 20 травня премію The Helen Hayes Awards за найкращу виставу року отримала вистава за п'єсою Саші Денісової "Моя мама і повномасштабне вторгнення". Виставу було зроблено про її 82-річну маму драматурга. Її поставили два найбільші театри США - Woolly Mammoth Theater і The Wilma Theater. В обох преміях перемогли також і художники-сценографи. Обидві вистави отримали гучний резонанс і рецензії у Washington Post, New Yorker, Guardian

"Україна перемогла на театральному фронті: розповідаючи театральними засобами страшну правду про злочини РФ на українській землі та неймовірний опір українців", - зазначила драматургиня Саша Денисова коментуючи вручення нагород двом виставам, поставленим за її творами.