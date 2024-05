Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сьогодні, 20 травня, під час онлайн-засідання Української оборонної контактної групи.

Вказується, що БМП оснащені станціями дистанційного керування озброєнням, які дозволяють екіпажу керувати озброєнням зсередини. Це також дозволяє машинам надавати вогневу підтримку на полі бою.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Їх боротьба – це також і наша боротьба. Для України такі броньовані машини дуже важливі. Вони маневрені, можуть швидко перекидати війська і можуть використовуватися як для розвідки, так і для наступу та оборони. Дистанційно кероване озброєння забезпечує додаткову безпеку для навідника", – повідомила Оллонгрен.

Міноборони Нідерландів інформує, що найближчим часом машини прибудуть в Україну. Точна кількість та тип озброєння не розголошується.

Тим часом Міноборони України зазначило, що бронемашини відіграють важливу роль в українській армії: вони забезпечують вогневу підтримку підрозділів у бою, евакуацію поранених бійців, а також доставляють боєприпаси на передову.

"Ми вдячні нашим партнерам з Нідерландів за постійну підтримку! Сила єдності наближає перемогу!" – йдеться в повідомленні.

The Netherlands will provide YPR-765 armored vehicles to Ukraine.



YPRs play an important role in #UAarmy. They provide fire support for units in battle, evacuate the wounded soldiers, and also deliver ammunition to the front line.



We are grateful to our partners from… pic.twitter.com/HfGjW3MweT