Про це повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на українських військових.

Видання наводить слова військовослужбовця 125-ї бригади територіальної оборони ЗСУ, яка в момент початку наступу перебувала на позиціях у прикордонні Харківської області.

Військові з позивним "Артист" розповів виданню, що бригада регулярно використовувала безпілотні літальні апарати для спостереження за нарощуванням росіянами своїх сил поблизу кордону.

Але 10 травня обладнання Starlink раптово перестало працювати, що, як стверджує "Артист", зробило українських військових "абсолютно сліпими".

"Це була найбільша проблема — ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали", — наводить видання слова військовослужбовця.

Незрозуміло, що конкретно стало причиною збою в роботі системи супутникового інтернету, але 11 травня власник SpaceX Ілон Маск написав у X (раніше Twitter), що одна з найсильніших магнітних бур, яка сталася 10-11, чинила тиск на супутники Starlink.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2