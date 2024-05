Про це в соціальній мережі X (раніше Twitter) повідомила віцепрезидент Європейської комісії Віра Йоурова.

"Черговий пакет санкцій проти Росії схвалено вже сьогодні! До санкційного списку додано пропагандистські медіа, пов’язані з Росією", — написала Йоурова.

Йдеться про контрольовані Кремлем видання "Российская газета", "РИА Новости" та "Известия".

Крім того, на території Євросоюзу буде обмежено доступ до інтернет-порталу Voice of Europe, який базується в Празі.

Раніше цей ресурс було заблоковано владою Чехії, оскільки його використовували для втручання в майбутні цього літа вибори до Європарламенту.

За непідтвердженою інформацією, Voice of Europe фінансується позбавленим громадянства України Віктором Медведчуком.

Йоурова додала, що в новому пакеті санкцій буде запроваджено заборону на російське фінансування засобів масової інформації, неурядових організацій і політичних партій Європейського союзу.

‼️Another sanctions package against #Russia approved at Coreper today!



4 #Kremlin-linked propaganda networks added to the sanctions list: Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiyskaya Gazeta.



Ban on Russian funding of EU media, NGOs and political parties.