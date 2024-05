Про це йдеться в повідомленні Джо Байдена в соцмережі Х.

"Дональд Трамп програв мені двоє дебатів у 2020 році. Відтоді він жодного разу не з'явився на дебатах. Тепер він поводиться так, ніби хоче знову зі мною дебатувати. Що ж, зроби мені приємність, приятелю. Я навіть зроблю це двічі", – сказав він.

"Тож давай оберемо дату, Дональде. Я чув, що ти вільний щосереди", – додав він, маючи на увазі щотижневий вихідний день Трампа, коли він не відвідує суд.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



