Волонтери БФ «Фонд Громади Приірпіння» за рік власноруч пошили та доправили до підрозділів ЗСУ 1000 мобільних тканевих нош та понад 1500 ортопедичних подушок на суму 2,5 млн грн. За словами виконавчої директорки фонду Тетяни Лаговської запити від бійців на ноші волонтери отримують щотижня. Про це йдеться на фейсбук сторінці Фонду.

Минулого тижня волонтери БФ «Фонд Громади Приірпіння» відправили до ЗСУ вже 1000-й екземпляр мобільних портативних нош. У виробництві нош беруть участь понад 20 волонтерок з Бучі, Ірпеня, Коцюбинського, інших громад Бучанщини і навіть колега, директорка Фонду «You Are Not Alone. Ukrainian Sisters» Галина Лозова.

«Швейна майстерня "Парамед", як її назвали вже потім, почалася зі звернення бійця 113 бригади ТрО Євгенія Нестеренко восени 22-го,- згадує директорка БФ «Фонд Громади Приірпіння» Тетяна Лаговська. – Спочатку пошили кілька нош, потім розпочали шукати швейні машинки та майстринь серед волонтерок фонду. Одразу ж постала проблема з матеріалом – тканиною та нитками, їх треба було за щось купляти. Великий поштовх виробництву вже навесні 2023-го дали більше ніж 100 метрів тканини, переданої благодійником, директором підприємства «Укрпроєктбуд» Михайлом Єйсмонтом. Вирішили і питання машинок – отримали декілька напівавтоматичних приладів з вже непрацюючої швейної фабрики, 2 власних віддала волонтеркам сама, зараз маємо десь 20 пристроїв».

В майстерні "Парамед", з одного боку – є розділення праці – Тетяна Лаговська шукає матеріал, обробляє заявки ЗСУ, координує процес, Патоль Мойшевич на своєму джипі часто доставляє ноші та подушки на передову, Володимир Теребій – головний та єдиний закрійник. Проте шиють ноші усі – нарівні з іншими волонтерами і директорка, і водій, і їх друзі. Парамедики консультували волонтерів як треба шити правильно, які шви мають бути, як буде усім зручніше і таке інше. Машинки налагоджує майстер-волонтер, він приходить наскільки йому дозволяє здоров’я. Він один з тих, хто відшивав бронежилети в радянські ще часи.

«Дякуючи ношам, виробленим волонтерами Бучанщини я та колеги змогли врятувати 2-ох моїх побратимів. Нас трьох було поранено під Бахмутом, і рани двох з нас не давали їм можливості пересуватися. Завдяки ношам, під тотальним ворожим обстрілом вдалося винести поранених з вогневої позиції і доставити в стабпункт. Евакуація тривала 4 години, проте хлопцям вчасно надали меддопомогу і вони вижили!», - коментує використання нош Євгеній Нестеренко.

За словами голови комітету Громадської ради при Бучанській РДА Олександра Голіздри, ринкова ціна нош, що виробляють бучанські волонтери, складає близько 2000 грн, ортопедичної подушки 500 грн. Тобто, навіть зважаючи на собівартість їх виробництва майстернею «Парамед» в 300 грн, волонтери району, що пережив тимчасову окупацію, вже пошили та передали бійцям ЗСУ продукції на 2,5 млн грн.

Окрім нош в «Фонді Громади Приірпіння» також налагодили виробництво спеціальних протипролежневих матраців (всередині яких зернові), а також ортопедичних подушок (що підкладаються під поранені кінцівки бійців), яких пошили вже більше 1500 штук. Матраци та подушки доправляються до стабпунктів, шпиталів.