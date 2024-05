Перший сезон серіалу, що вийшов 2021 року, став одним із найуспішніших проєктів каналу Showtime, отримавши безліч нагород і сім номінацій на "Еммі".

Другий сезон "Шершнів" дебютував у березні 2023 року та отримав високі оцінки критиків, про що свідчить рейтинг у 93% на сайті Rotten Tomatoes. Однак реакція глядачів була менш захопленою, з рейтингом лише 41%.

Очікується, що нові серії вийдуть у 2025 році.

