Лідер гурту U2 Боно заявив, що Coldplay не грають рок. На думку музиканта, знаменитий британський колектив не слід судити за законами цього жанру. Думкою Боно поділився в музичному подкасті BBC Sounds, повідомляє NME.

"Мушу зазначити, що Coldplay – не рок-гурт. Сподіваюся, це очевидно.... Їх не слід судити за правилами року. Річка, що тече під більшістю рок-формувань, – лють. У музики Coldplay інше джерело, і, по-моєму, найкраще його розкрито в пісні Clocks", – заявив соліст U2 Бон.

Артист додав, що хіт Clocks, який побачив світ у 2002 році, "прилипає до слухача міцніше, ніж сам час". Музикант розповів, що коли уперше почув цю композицію, він "по-чоловічому, але не агресивно бив повітря", після чого ця пісня здалася йому кращою за всі інші.

Трек Clocks, який отримав "Ґреммі", увійшов до другого альбому Coldplay "A Rush of Blood to the Head". Він вважається одним із головних релізів гурту.

Як повідомлялося раніше, кліп групи Coldplay на пісню Up & Up, знятий українцями, свого часу був представлений на "Ґреммі" в номінації "Найкращий кліп року".