Поділитись:













Скопійовано



Американський гітарист Річі Самбора зізнався, що покинув би гурт Bon Jovi раніше, якби міг повернутися в минуле. На думку музиканта, на той час фронтмен Джон Бон Джові вже хотів працювати сольно. Про це музикант заявив в інтерв'ю Loudwire.

Самбора розповів, що лідер Bon Jovi хотів будувати сольну кар'єру, як рок-співаки Брюс Спрінгстін або Рік Спрінгфілд.

"Я міг би піти на пару альбомів раніше, тому що, думаю, Джон уже насправді не хотів грати в гурті", - поділився Річі Самбора.

Крім того, гітарист розкритикував новий документальний фільм про гурт "Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story", заявивши, що він відображає бачення лише самого Бон Джові. За словами Самбори, він би скоротив стрічку до двох годин (вона складається з чотирьох частин завдовжки понад годину) і все б у ній змінив.

"Я не згоден з багатьма речами там, але мене це не особливо напружує", - зазначив гітарист.

Самбора покинув Bon Jovi 2013 року "за сімейними обставинами" через 30 років роботи з колективом. Минулого року гітарист повідомив, що веде переговори про возз'єднання з командою.

7 червня Bon Jovi випустять 16-й студійний альбом Forever. Останній на цей момент лонгплей гурту побачив світ у 2020 році й називався на честь року власного виходу.

Як повідомлялося раніше, соліст гурту Bon Jovi Джон Бон Джові під час свого турне у 2022 році підтримав Україну. На виступі він тричі сказав "Слава Україні!" та заспівав пісню "We don't run".