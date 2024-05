Поділитись:













9 травня о 22:00 розпочнеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Під час нього виступлять представники 16 країн.

На сцену у шведському Мальме вийдуть представники Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.

Порядок виступів:

1. Мальта: Sarah Bonnici - Loop







2. Албанія: BESA - Titan







3. Греція: Marina Satti - Zari







4. Швейцарія: Nemo - The Code







5. Чехія: Aiko - Pedestal







6. Австрія: Kaleen - We Will Rave







7. Данія: SABA - Sand







8. Вірменія: LADANIVA - Jako







9. Латвія: Dons - Hollow







10. Сан-Марино: MEGARA – 11:11







11. Грузія: Nutsa Buzaladze - Firefighter







12. Бельгія: Mustii - Before the Party's Over







13. Естонія: 5MIINUST та Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"







14. Ізраїль: Eden Golan - Hurricane







15. Норвегія: Gåte - Ulveham







16. Нідерланди: Joost Klein – Europapa







Нагадаємо, alyona alyona та Jerry Heil, які цьогоріч представляють Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", вийшли у фінал.

Окрім України, у фінал вийшли Сербія, Португалія, Словенія, Фінляндія, Литва, Кіпр, Хорватія, Ірландія та Люксембург.