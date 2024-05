Поділитись:













Команда китайських дослідників раку розкрила новий механізм, за допомогою якого мікроби, що спричиняють ожиріння в кишківнику людини, можуть призвести до прогресування раку. Вони сприяють виділенню певних хімічних речовин, які можуть значно впливати на зростання і поширення ракових клітин.

Про це повідомило Інформаційне агентство Сіньхуа.

Дієта з високим вмістом жирів широко визнана значним фактором ризику злоякісного прогресування різних видів раку, в основному через її руйнівний вплив на мікробіоту кишківника.

Дослідники з Університету Сунь Ятсена створили кілька моделей на мишах, хворих на рак, і виявили, що мікробіота, що живиться жирами, виділяє велику кількість лейцину – амінокислоти, що міститься у багатьох білках.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of United States, підвищений рівень лейцину в периферичній крові пов'язаний із поганими клінічними наслідками у пацієнток із раком молочної залози.

Крім того, аномальна мікробіота кишківника також бере участь у розвитку резистентності до хімієтерапії та деяких імунотерапевтичних препаратів при раку молочної залози, легенів та меланомі.

За словами науковців, результати дослідження відкривають широкі можливості для розробки протипухлинних терапевтичних стратегій, спрямованих на порушення метаболізму кишкової мікробіоти.