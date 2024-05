Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна у своєму Twitter (Х).

Він зазначив, що "інавгурація" в Кремлі є другою частиною гри Путіна, яка почалася з так званих "виборів" у березні.

"Естонія навіть не планувала брати участь у цьому "святкуванні" розшукуваного воєнного злочинця. Захід не виступає проти кращого майбутнього Росії. Це робить керівництво Росії", – написав Тсахкна.

The inauguration happening in Kremlin is just a part two of Putin’s play that started with so called election in March.



🇪🇪 never even planned to be part of this “celebration” of the wanted war criminal.



The West doesn’t stand against RU’s better future. RU’s leadiship does.