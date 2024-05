Українські Новини розкажуть, коли і де вболівати за представниць України.

Українські співачки змагатиметься за можливість виступити в гранд-фіналі, який відбудеться вже цієї суботи, 11 травня.

У першому півфіналі виступатимуть Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Україна, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія, Люксембург. А ще — засновниці "Євробачення" Велика Британія та Німеччина, і переможниця минулого року Швеція. Велика Британія та Німеччина — своєрідні джокери. Вони будуть виступати у півфіналах наживо, проте все одно потраплять у фінал.

Jerry Heil та alyona alyona можна буде побачити під номером 5.

Де дивитися Євробачення-2024

Онлайн-трансляція півфіналу Євробачення-2024 буде доступна на офіційному YouТube-каналі Eurovision. Там трансляція буде англійською. Трансляція з українським коментарем Тімура Мірошниченка буде на "Суспільному" одразу на кількох платформах:

Офіційний Facebook-акаунт Євробачення;

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна.

Подивитися версію з перекладом можна буде також в застосунку "Дія".

