"Сьогодні у мене була телефонна розмова з президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови я заявив про свою участь у майбутньому мирному саміті у Швейцарії. Ми єдині заради справедливого миру!", - написав Дуда.

Зеленський подякував Дуді за непохитну підтримку "формули миру" і "підтвердження участі в саміті миру у Швейцарії".

