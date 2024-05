Поділитись:













У День "Зоряних воєн" — 4 травня — показав другий повноцінний трейлер серіалу "Аколіт", який вийде рівно за місяць — 4 червня.

Трейлер опубліковано на YouTube франшизи.

З другого трейлера стає зрозуміло, що на джедаїв відкрив полювання воїн-сітх у масці. Також йтиметься про класичний для "Зоряних воєн" конфлікт, коли учень Джеда вибирає інший бік і протистоїть вчителю. За офіційною інформацією, майстер-джедай у виконанні Лі Чон Дже зіткнеться зі знайомим, небезпечним бійцем, якого він знає з минулого.

Новинкою серіалу стане епоха, в яку відбуваються події. Період розквіту Високої Республіки ані у фільмах, а ні у серіалах ще не було. Хронологічно події розгортатимуться за 100 років до подій "Прихованої загрози".

Що таке День "Зоряних воєн" та коли його святкують

4 травня відзначається Міжнародний день "Зоряних воєн", свято, визнане фанатами по всьому світу через гру слів англійською мовою: "May the Fourth be with you", що нагадує відому фразу з фільму "Нехай Сила буде з тобою" ("May the Force be with you").

Як повідомляли Українські Новини, серіал "Аколіт" (Star Wars: The Acolyte) у всесвіті "Зоряних воєн" дебютує на платформі Disney+ 4 червня.

"Аколіт" розповість про джедаїв, які намагаються з'ясувати, хто стоїть за таємничими вбивствами їхніх соратників.

