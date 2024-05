Про це вона повідомила під час пресконференції в Аделаїді (Австралія) зі своєю австралійською колегою Пенні Вонг.

Так, Бербок заявила, що російські державні хакери стояли за кібератакою, яка сталася минулого року та була спрямована на Соціал-демократичну партію Німеччини. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що має докази того, що поштові сервери німецьких компаній постраждали від ймовірних атак.

"Ми можемо стверджувати, що цю атаку здійснила група під назвою APT28, якою керує військова розвідка Росії ГРУ. Іншими словами, російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це – абсолютно неприпустимо і без наслідків не залишиться", – сказала міністерка.

Крім того, виданню DPA речник Міністерства закордонних справ повідомив, що Німеччина викликала російського посла у відповідь на російську кібератаку на правлячу Соціал-демократичну партію (СДПН) минулого року.

