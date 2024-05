Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на двох турецьких чиновників, обізнаних у цьому питанні.

Агентство зазначило, що офіційно влада Туреччини не оголошувала про припинення торгівлі з Ізраїлем.

З цієї причини незрозуміло, за яких умов Анкара збирається відновити експорт та імпорт.

Згідно з даними Турецького статистичного інституту (TurkStat), на які посилається Bloomberg, у 2023 році обсяг торгівлі між країнами становив 6,8 млрд доларів.

При цьому 76% із цієї суми припало на турецький експорт.

Пізніше інформацію про це підтвердив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

"Ердоган (президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, — ред.) порушує угоди, блокуючи порти для ізраїльського імпорту та експорту. Так поводиться диктатор, нехтуючи інтересами турецького народу і бізнесменів та ігноруючи міжнародні торговельні угоди", — написав Кац у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Кац заявив, що Ізраїль знайде заміну Туреччині в зовнішній торгівлі, а також розширить власне виробництво необхідних країні товарів.

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the…