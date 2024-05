Датамайнер знайшов натяки на анонс нової Call of Duty Black Ops

Call of Duty Black Ops. Фото: Activision

Після виходу останнього оновлення для Call of Duty: Warzone, датамайнери виявили у файлах гри натяки на те, що анонс нової частини Call of Duty Black Ops відбудеться вже незабаром, повідомляє Insider Gaming.

Один із найвідоміших інсайдерів та датамайнерів за франшизою Call of Duty під ніком CharlieIntel опублікував два зображення: на одному з них можна побачити пістолет із надряпаним написом Sally 6.

В іншому дописі інсайдер згадав, що у файлах Warzone знайшли відсилання на майбутнього нового оперативника Френка Вудса, одного з героїв франшизи Black Ops. Найімовірніше, його можна буде отримати за передзамовлення нової частини Call of Duty.

Також у файлах неодноразово згадувався рядок "s3_cerberus_reveal".

Інсайдери припускають, що нова частина може отримати назву Call of Duty: Black Ops 6, хоча також імовірним є вихідний варіант - Call of Duty: Black Ops - Gulf War.

Реліз Call of Duty: Black Ops - Gulf War або Call of Duty: Black Ops 6 має відбутися в жовтні 2024 року. Майбутній шутер, за чутками, має отримати відкритий світ, схожий на Far Cry.