Компанія Valve розповіла про найпопулярніші ігри у власників Steam Deck за квітень 2024 року. І другий місяць поспіль головний лідер - це Stardew Valley, яка продовжує отримувати новий контент. Топ ігор опубліковано на сторінці компанії в X (Twitter).

"Нижче наведено найкращі ігри квітня 2024 року на Steam Deck, упорядковані за часом гри", - пояснюють автори рейтингу методику розрахунку.

На другому місці розмістилася Fallout 4, що доволі очікувано на тлі популярності однойменного серіалу від Amazon. Також в чарт потрапили ще кілька ігор цієї серії: Fallout: New Vegas опинився на 7 сходинці, Fallout 76 - на десятій, а закриває двадцятку найпопулярніших ігор місяця Fallout 3: Game of the Year Edition.

Загалом десятка найпопулярніших ігор квітня виглядає наступним чином:

Stardew Valley Fallout 4 Balatro Baldurʼs Gate 3 Helldivers 2 Elden Ring Fallout: New Vegas Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto 5 Fallout 76

Як повідомлялося раніше, найпопулярнішою грою на Steam Deck у березні стала Stardew Valley від геймдизайнера Еріка Барона. Симулятор життя у селі обійшов покерний "роглайт" Balatro та кооперативний екшен Helldivers 2, які потрапили до трійки лідерів.