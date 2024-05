PlayStation назвали ігри, які у травні отримають підписники PS Plus

PlayStation назвали ігри, які у травні отримають підписники PS Plus. Фото: PS Blog

PlayStation назвали ігри, які у травні отримають підписники PS Plus. Фото: PS Blog

В рамках платної підписки на сервіс PS Plus від PlayStation у травні геймери отримають чотири гри, а саме EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic та Destiny 2: Lightfall. Ігри будуть доступні вже з 7 травня, повідомляють Українські Новини з посиланням на PS Blog.

"7 травня стартує нова, збільшена лінійка щомісячних ігор PlayStation Plus! З цього дня учасники PlayStation Plus отримають чотири нові ігри, які можна буде додати до своєї ігрової бібліотеки. Зіграйте з найкращими гравцями світу на полі EA Sports FC 24, опануйте мистецтво точності в платформері Ghostrunner 2, вирушайте в незабутню пригоду з головоломками в Tunic та продовжуйте боротьбу з темрявою в Destiny 2: Lightfall", - йдеться в повідомленні компанії.

Загальна вартість запропонованих ігор становить 6446 гривень.

Українські Новини зробили більш докладний огляд кожної з запропонованих ігор.

EA Sports FC 24

Мабуть, найпопулярніший спортивний симулятор у світі, який до минулого року мав назву FIFA. EA Sports FC 24 є 31-ю частиною серії футбольних симуляторів EA Sports, тому серія старша за багатьох власних шанувальників.

У FC 24 представлено понад 19 000 повністю ліцензованих гравців, 700 команд і 30 ліг, включаючи чоловічу та жіночу Ліги чемпіонів УЄФА. Серед українських футбольних клубів у гри представлені донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Крім того, доступна й національна збірна України.

Вартість стандартного видання гри у PS Store становить 2399 гривень.

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2 - хардкорний слешер від першої особи, дія якого відбувається в кіберпанковому світі. Гра розроблена One More Level та видана 505 Games.

Гру називають прикладом ідеального продовження, яке увібрало в себе найкращі елементи першої частини та примножило їх.

Події Ghostrunner 2 розгортаються через рік після першої частини. Для тих, хто пропустив приквел, гра дає можливість ознайомитися з подіями першої частини. Основна дія, як і раніше, відбувається у величезному місті-вежі Дхарма, де залишки людства намагаються сховатися від глобального катаклізму.

Сюжет першої Ghostrunner сконструйований на історії помсти, в якій кіберніндзя Джек поступово підіймався на самий верх міста-вежі, винищуючи все живе на своєму шляху.Друга частина підкидає більш глобальний конфлікт, у якому антагоністом виступило угруповання релігійних фанатиків, яке прагнуло знайти сенс існування у світі, що повільно згасає.Кіберніндзя Джек, приєднавшись до загону повстанців, вирушить кришити культистів і рятувати залишки людства від чергового божевільного ШІ.

Вартість стандартного видання гри у PS Store становить 1199 гривень.

Tunic

Tunic, яка раніше називалася Secret Legend — пригодницька відеогра, розроблена студією Isometricorp Games та випущена Finji.

Події Tunic розгортаються у фантастичному світі. Головним героєм гри є антропоморфна лисиця. Ізометрична перспектива Tunic приховує численні шляхи та секрети. Гравець відкриває для себе ігровий процес та світ гри, досліджуючи й знаходячи ігрові сторінки посібника, які містять підказки, малюнки та примітки.

Критики були загалом прихильні до гри, згідно з агрегатором оглядів Metacritic; вона увійшла до 30 найкращих ігор року за сукупною оцінкою для ПК, Xbox Series X/S та PlayStation 5, а також стала восьмою за рейтингом грою року для Nintendo Switch. Ігровий процес отримав високу оцінку, хоча деякі аспекти були сприйняті неоднозначно. Численні рецензенти описували бої як складні, але такі, що приносять задоволення.

Гра має офіційну українську локалізацію.

Вартість стандартного видання гри у PS Store становить 999 гривень.

Destiny 2: Lightfall

Destiny 2: Lightfall - велике доповнення для Destiny 2, відеогри-шутера від першої особи від Bungie. Це сьоме доповнення та шостий рік розширеного контенту для Destiny 2.

У центрі сюжету Lightfall - імператор Кабали у вигнанні Калус, постійний персонаж Destiny 2, який тепер є Учнем Свідка, і який разом з армією Тіньового легіону Кабали та Мучителів атакує таємне, технологічно просунуте людське місто Неомуна на Нептуні, щоб здобути таємничу істоту під назвою Завіса, яка має сповістити про другий Коллапс.

Lightfall розширює базовий ігровий процес Destiny 2, додаючи новий світ вільного блукання для міста Неомуна на планеті Нептун.

Гра заснована на відкритті кіберпанкового міста Неомуна на Нептуні. Неомуна пережила Колапс та прибуття Чорного флоту до Сонячної системи. Місто населене людьми, які раніше були відрізані від решти системи; ці люди, відомі як Неомуни, не мають світла, дарованого Мандрівником, але натомість тренують Хмарних Мандрівників - добровільних людських солдатів, які пройшли кібернетичне вдосконалення ціною значного скорочення тривалості їхнього життя до десяти років, - які допомагають захищати місто.

Вартість стандартного видання гри у PS Store становить 1849 гривень.

Як повідомлялося раніше, у квітні від PS Plus геймери отримали три гри, а саме Immortals of Aveum, Minecraft Legends, Skul: The Hero Slayer.