Про це він сам повідомив у мережі Х 1 травня.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку", — написав Асєєв.

Письменник та військовий звернувся до своїх читачів по допомогу для свого підрозділу, "оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив".

I'm alive, although according to all the laws of physics and probability I should have died. The positions, unfortunately, have been lost. Now I'm in the hospital with a concussion.



Soon I will ask you for help again, since in material terms our unit has lost a lot. pic.twitter.com/BiZ26iy9BL