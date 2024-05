Про це Цакхна написав сьогодні в соціальній мережі X (раніше Twitter).

За словами глави естонського зовнішньополітичного відомства, він обговорив питання втручання Росії в роботу GPS зі своїми колегами з Латвії, Литви, Фінляндії та Швеції.

"Ми вирішуватимемо це питання із союзниками по НАТО і партнерами по ЄС", — додав Цакхна.

GPS interference in Estonian airspace by RF has affected civil aviation in our region.

In doing so Russia violates int’l regulations.

Discussed the situation with @Braze_Baiba @GLandsbergis @elinavaltonen @TobiasBillstrom

We’ll address the issue with #NATO allies & #EU partners