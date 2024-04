Відповідна картинка з'явилася у соціальній мережі Х (колишня Twitter) команди.

"Не потрібно чекати до 2025 року", — йдеться у підписі під зображенням.

No need to wait until 2025 🔥 pic.twitter.com/SYMkmi6BfR

Так команда Формули-1 натякнула на перенос релізу однієї з найочікуваніших відеоігор в історії — Grand Theft Auto VI (GTA4) — на невизначену дату у 2025 році. До того ж гру можуть пересунути на ще більш пізню дату.

Гран-прі Маямі відбудеться в неділю, 5 травня. Це американське місто прийматиме перегони Формули-1 вже втретє. Попередні два рази на подіум підіймався пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Але вже у п'ятницю, 3 травня, пройде перша практика та кваліфікація спринту. Сам спринт — міні-змагання на кілька кіл — буде у суботу. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

One week to go! 🌴🩷



Secure your tickets now for the Miami Grand Prix 🎫 - our first stateside visit of the season 🇺🇸#F1 #MiamiGP