Повідомляється, що стовп виверження досяг висоти 2 км, у зв'язку з чим місцева влада закликала жителів у радіусі 6 кілометрів негайно евакуюватися, попередивши про можливі подальші "вибухові виверження".

На острові Руанг, який знаходиться приблизно в 100 км від Манадо, проживає понад 800 жителів, більшість з яких вже евакуйовані.

🇮🇩 Meanwhile, a new powerful eruption of the #Ruang volcano has begun in #Indonesia#April30 2024 #volcanoEruption #ClimateCrisis #Newsnight pic.twitter.com/PNcLRDoAGk