Емінем анонсував новий альбом The Death Of Slim Shady (Coup de grâce)

Легенда світової репсцени, який є комерційно найуспішнішим репером в історії, Емінем (Eminem) випустить перший за чотири роки альбом The Death Of Slim Shady (Coup de grâce) цього літа. Артист опублікував тизер прийдешньої платівки у форматі короткої тру-крайм-історії. Відео розміщено на сторінках в соцмережах артиста та на його каналі на Youtube.

У ролику репортер доповідає з місця події, що альтерего Емінема, Слім Шейді (Slim Shady), помер. Обставини його смерті розслідують. Також у тизері знявся інший репер – 50 Cent.

В описі відео зазначається, що реліз платівки відбудеться влітку 2024 року, але точна дата не називається.

У березні Доктор Дре (Dr. Dre) підтвердив, що новий повноформатний альбом Емінема вже готовий та вийде цього року. За словами продюсера, він працював над кількома треками з майбутнього релізу.

Попередній альбом Емінема, Music To Be Murdered By, побачив світ у 2020 році та отримав суперечливі відгуки критиків.

Як повідомлялося раніше, сам Емінем зазначав, що хотів би записати спільний альбом з 50 Cent.