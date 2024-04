Поділитись:













Репер Drake випустив пісню-дис (від англійського "disrespect" – неповага), присвячену іншому виконавцю Кендріку Ламару. У треку використовується голос нині покійного репера Тупака Шакура (2Pac), що родичі померлої зірки розцінили як наругу над його спадщиною та погрожують судовим позовом, повідомляє Billboard.

Команда юристів, що представляє інтереси Тупака Шакура, загрожує позовом проти репера Дрейка через використання голосу Тупака у його новій пісні "Taylor Made". Адвокат Говард Кінг наголошує, що використання голосу Тупака є наругою над його спадщиною, оскільки жодна угода на отримання дозволу на використання голосу не була укладена з його спадкоємцями.

У листі про припинення діяльності Дрейку (справжнє ім'я Обрі Дрейк Грем) надавалася доба на те, щоб підтвердити, що він видалить трек "Taylor Made Freestyle" з усіх публічних майданчиків. В інакшому випадку, юристи обіцяють застосувати "всі свої правові засоби" проти музиканта.

