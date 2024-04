Поділитись:













Epic Games дозволила гравцям онлайн-шутеру Fortnite приховувати показала "провокативні емоції", тобто такі, що можуть ображати геймерів. Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на офіційний сайт гри Fortnite.

"Новий параметр дасть змогу гравцям приховувати деякі емоції, які іноді можуть використовуватися в грубій манері. Якщо ви ввімкнете цей параметр, то для вас гравець, який показує емоцію, буде нерухомо стояти на місці, не видаючи жодних звуків емоції", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова опція буде застосовуватися до чотирьох емоцій — Laugh It Up (Смійтеся, смійтеся"), Take the L ("Визнання поразки"), Whipcrack ("Батіг") та Make it Plantain ("Всім по банану").

Зазвичай, такі емоції використовуються для насмішок над гравцями, які програли. Наприклад, емоція Take the L, яка дослівно перекладається як "Тримай Л" – є посиланням на популярний в американських підлітків жест, коли за допомогою великого та вказівного пальця створюється літера "L", яка є першою літерою слова "loser", яке одночасно має значення "той, що програв" та "невдаха" та вважається образливим.

"Ми хочемо, щоб емоції були джерелом хороших настроїв, але деякі іноді може здаватися занадто конфронтаційним", - зазначили розробники, наголосивши, що на такий крок були змушені піти задля боротьби з токсичною поведінкою окремих гравців.

Слід зазначити, що у коментарях до допису про нововведення розділилися, дехто вважає, що таким чином Epic Games вбивають дух гри.

