Південнокорейська співачка YUQI (справжнє ім'я Сун Юйці), яка є учасницею K-Pop-гурту (G)I-DLE, представила сольний кліп на нову англомовну пісню FREAK. У ролику артистка проводить час із персонажами культових хорорів: лялькою Біллі з "Пили", Самарою Морган (дівчиною з колодязя) із "Дзвінка", сестрами з "Сяйва", убивцею з "Крику" та хлопчиком із "Прокляття". Відео опубліковано на сторінці гурту на Youtube.

"Вона сертифікований фрік 10 днів на тиждень" – співається у новому треку Юйці.

Пісня увійшла до дебютного сольного мініальбому YUQ1, прем'єра якого відбулася 23 квітня. EP складається із семи композицій, включно з Could It Be, на яку раніше також вийшов кліп.

За першу добу новий кліп YUQI було переглянуто 3 мільйони разів.

Що стосується колективної творчості (G)I-DLE, у січні вони представили другий за рахунком лонгплей "2". Перший повноформатний альбом герлз-бенду "I NEVER DIE" побачив світ у 2022 році.

