Протягом минулої доби, 20 квітня, Збройні сили України ліквідували ще 950 російських окупантів, 16 танків і 41 артилерійську систему. Про це йдеться в повідомлені Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 459 530(+950) осіб;

танків ‒ 7 229 (+16) од;

бойових броньованих машин ‒ 13 896 (+23) од;

артилерійських систем – 11 719 (+41) од;

РСЗВ – 1 046 (+0) од;

засоби ППО ‒ 767 (+4) од;

літаків – 348 (+0) од;

гелікоптерів – 325 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 379 (+38);

крилаті ракети ‒ 2 115 (+6);

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 785 (+68) од;

спеціальна техніка ‒ 1 926 (+8).

Втрати РФ за час повномасштабної війни. Інфографіка: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, за даними розвідувального центру Сил оборони Естонії, росіяни зазнають великих втрат у боях за Часів Яр.