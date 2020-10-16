Доля Межигір'я, Київське море та транспортний колапс, - топ-проблеми Вишгороду

Українські Новини

Нові повноваження громад, нові кандидати, нові правила виборів. Головним мейнстрімом політичного життя в Україні став завершальний етап децентралізації.

25 жовтня вибори місцевої влади по всій вертикалі від сільського до обласного рівнів повинні зафіксувати незворотність цих змін. Новий управлінський склад на місцях прийме нові виклики, а також функціонал управління з широкими повноваженнями та фінансовими ресурсами. Очікування та ставки підняті дуже високо, адже новими центрами управління й розвитку територій тепер стануть органи влади місцевих ОТГ. Чи спроможні будуть вони вирішити проблеми мешканців та територій – йшлося під час он-лайн дискусії "Життя громад після виборів", організованої Центром соціально-політичного аналізу "Реформи". Увага багатьох спікерів зосередилася на київських передмістях.

Українські Новини поспілкувалися з учасниками дискусії щодо конкректного кейсу – Вишгородщини. Наші співбесідники – директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій МИСЕЛЮК, голова Вишгородської районної ради Ростислав КИРИЧЕНКО та підприємець, юрист, громадський активіст Віталій ДЕНИСЕНКО.

Чи можна бути певним, що в умовах економічної кризи в країні можна змінити на краще ситуацію в передмістях Києва, зокрема на Вишгородщині?

А. Миселюк:

Одним з ключових плюсів децентралізації державного управління та фінансів є збільшення можливостей об’єднаних територіальних громад. До цього призведе делегування до ОТГ функцій районних та обласних рад в сфері медицини, освіти, регулювання комунальних послуг, будівництва та ремонту доріг, транспортного сполучення. Відтепер прийняття рішень про ті чи інші проекти максимально наближено до виборця.

Р.Кириченко:

А чому б й ні? За останні роки ми довели, що можемо діяти та поступово покращувати нашу рідну Вишгородщину. Остання каденція райради в тих кризових умовах по всій країні довела нашу спроможність тримати контроль над ситуацією, реалізувати програми поступового розвитку. Війна, економічні кризи, пандемія тощо, але ми втримали порядок та виконали державні завдання. І люди це бачили. Разом ми відстояли Вишгородський район та не стали пасти задніх у Бучанському. Ми вийшли на створення Вишгородської ОТГ, як провідної на півночі Київської області, що вже скоро надасть серйозний поштовх розвиткові нашого міста. Вже реалізували чимало проєктів, щоб вважати себе оптимістами.

Але проблеми звичайно є, де ж їх немає?! Для їх вирішення потрібна потужна команда на різних рівнях.

От спитайте які цілі перед собою ставить Віталій Денисенко. Молодий юрист, успішний підприємець, що має значний досвід роботи як на державній службі, так і у приватному секторі. Універсал, як зараз говорять. Йде на обласний рівень. До цього у владі не працював.

В.Денисенко:

Сьогодні час дуже складний, непевний. Але саме зараз вирішив брати участь у перших у своєму житті виборах у якості кандидата. Є ідеї, є енергія, то мають бути і необхідні розумні зміни. Були різні пропозиції, навіть у Києві, але моє серце з Вишгородщиною, тут живуть мої батьки, тут мої спогади, найулюбленіші місця нашої родини. Потенціал краю неосяжний. Потрібні ініціативи та злагоджені дії громади. Це виклик часу, якщо хочете.

Є в мене кілька своїх тем, що болять, і є воля долучитися до їх розв'язання. Це зняття вузла транспортних проблем, формування нового сучасного бренду Вишгороду, з використанням наших чудових природних переваг - найкращої на Київщині лісової місцевості та свого "моря" - Київського водосховища. Ідей багато, люди є, тепер потрібно зрозуміти чи є на це загальне бажання вишгородців.

А що ви конкретно маєте на увазі під транспортним питанням? У чому тут проблема і які ваші рецепти її вирішення?

В.Денисенко:

Необхідно упередити транспортний колапс. Місто зростає, кількість транспорту теж, щільність трафіку на напрямку "Вишгород-Київ-Вишгород" так само. В той же час за новим проєктом великої окружної дороги навколо столиці, що в серпні була презентована Президентом України, магістральний шлях оминає Вишгород. Інтереси нашої громади не враховані. Трафік по греблі ГЕС буде тільки зростати. Напрям на Київ теж не розгрузиться. Нічого не зміниться для містян, які їдуть в одеському напрямку чи на лівий берег Дніпра, або у напрямку летовища на Бориспіль тощо. Стане важче.

Якщо вже наступного року вжити заходів, то через півтора року у напрямку на Оболонь до станції "Героїв Дніпра" столичної підземки в нас буде гідна альтернатива. Необхідно розширити Мінський проспект, оптимізувати по ньому наявні розв’язки та зменшити кількість світлофорів на в’їзді на Виноградар. Й туди піде значний трафік з Вишгороду та всього району. Багатьом потрібна та лінія метро, а нові станції набагато наблизять метро до нас. Виграють всі. Мешканці Вишгороду, Оболоні, селищних громад району, адже рух збалансується на два потужні напрямки.

Чимало проблем з транспортом і в самому Вишгороді.

Р.Кириченко:

Необхідно провести оцінку кількості автотранспорту у Вишгородській ОТГ, за результатами якої збудувати необхідну кількість паркомісць у різних районах громади, що заплановані генпланом. Можливо, підземних. Або за межами міста, бо в нас все сконцентровано в центрі та дістатись пішки до околиці можна за 10 хвилин. Можна облаштувати недорогі комунальні парковки на ніч.

А. Миселюк:

Слід додати, що задля вирішення проблем, які стоять комплексно – тобто перед декількома громадами - залишаться важелі обласного та державного бюджетів, що можуть надавати субвенції. І вже мотивація депутатів, наприклад. облради, від тих же вишгородчан – переконати київську обласну раду виділити кошти на будівництво тих, ши інших шляхів сполучення.

Багато нарікань на високі комунальні тарифи у Вишгороді та районі, зокрема, на вартість опалення. Чи так це і як можна змінити ситуацію?

Р.Кириченко:

У порівнянні з іншими містами Київщини в нас тариф на опалення один з самих найнижчих - 1502 грн за 1 гігакалорію і найближчим часом розглядатиметься питання про його зниження, тоді як у Бородянці, Фастові, Яготині та деяких інших містах Київщини, згідно даних КОДА, він сягає близько 2500 грн. Тож по області ми в плані величини тарифів не на перших місцях, а з кінця. Інша справа, що є проблема непродуктивних втрат тепла, оскільки для багатьох ОСББ є актуальною проблемою енергозбереження. І ми активно працюємо в цьому напрямку.

В.Денисенко:

Це і проблема енергоефективності. Наразі ми розробили модель співпраці з Національним фондом енергоефективності, щоб залучити ОСББ Вишгороду та району до програми фонду "Енергодім". Програма передбачає виділення грантів та кредитів як на енергоаудит будинків, так і на технічне переоснащення інженерних систем, утеплення будинків. Програма запрацювала тільки в цьому році, бюджет фонду – 100 млн. євро, тому мешканці Вишгороду та району будуть одними з перших її учасників.

Актуальною для майже всіх передмість є проблема дефіциту місць у школах та дитячих садках. Якою є ситуація в цьому плані у Вишгороді? Чи реально її вирішити?

Р.Кириченко:

Що стосується шкіл, то у нас дефіцит складає приблизно 1 тис. місць для школярів. Не вистачає приблизно двох дитсадків. У нас є потреба в дитсадках десь на 500 місць, а зазвичай вони будуються на 150 місць з розширенням до 300 місць. Вирішуємо цю проблему. Так, на 2022-2023 роки заплановано завершення добудови корпусу Вишгородської спеціалізованої школи "Сузір’я", що забезпечить додаткових 400 місць для школярів. Звичайно, це не вирішить проблему з освітніми закладами, тому потрібно буде шукати місце для повноцінного будівництва нової школи. Крім того, в планах є і побудова окремої школи для дітей з особливими потребами, яка б повністю відповідала встановленим вимогам.

В.Денисенко:

У кожної ОТГ відтепер буде більше коштів та свобода ними розпоряджатися. І вирішувати будувати, чи не будувати школи чи дитячій садочок будуть не у Києві, а на місці. Є ще певний ресурс - забудовник, що будує багатоповерхівки, має подбати і про інфраструктуру. Можливо один забудовник не потягне школу, але два чи три, об’єднавшись, зможуть у досить стислі терміни (1-2 роки), добудувати окремий корпус у вже існуючій школі. За нашими підрахунками – два таких проєкти – і 1000 маленьких мешканців вишгородської ОТГ будуть комфортно навчатися поруч з їх домівками.

Згідно з реформою, що наразі триває в Україні, ключовий акцент зроблено саме на лікарів сімейної медицини. Чи все гаразд з цим у Вас?

Р.Кириченко:

Дійсно, є проблема в сфері первинної ланки медицини, пов’язана з недостатністю приміщень для розміщення сімейних лікарів. Також вже намітився дефіцит ліжко-місць у Вишгородській ЦРЛ - закладі вторинної ланки. Вони створювались з розрахунку на 75 тис. населення району, тоді як де-факто маємо вже 150 тис. осіб. Тож маємо і дефіцит приміщень, і дефіцит лікарів. Проте нам вдалося віднайти можливість і надати первинній ланці додаткові приміщення для розміщення сімейних лікарів по вулиці Шолуденка, 6. Це дало змогу мешканцям, які з певних причин не зробили цього раніше, все ж підписати декларації з лікарями та отримувати медичні послуги поруч з місцем проживання. Плануємо з часом розмістити амбулаторії загальної практики сімейної медицини і в інших частинах Вишгородської міської громади.

До того ж зазначу, що ми одна з небагатьох громад, що допомагає батькам на місцевому рівні вирішувати проблему лікування онкохворих дітей. Цього року з районного бюджету для допомоги онкохворим дітям було виділено 1 млн. грн.

В.Денисенко:

Самотужки громада медичну проблему не вирішить. Будемо підіймати питання на рівні області стосовно надання субвенцій для побудови невеликих амбулаторій, як це робили, наприклад, у сусідньому Києво-Святошинському районі рік-два тому. Крім того, в нашої команди вже є контакти та напрацювання з міжнародними донорськими організаціями. Хоча на мою особисту думку, головне – не просто ліжко-місце, – а якісна та своєчасна медична допомога.

Як можна говорити про задоволення потреб вишгородців, якщо у місті відсутні сучасний кінотеатр та муніципальний ринок?

В.Денисенко:

Враховуючи кількість населення міста разом з районом, треба вести мову про відкриття навіть не одного, а декількох кінотеатрів. Треба враховувати формулу європейських стандартів. В Україні на 100 тис населення – один з гаком зал, тоді як в невеличких європейських державах на таку ж кількість: у Латвії – три зали, в Естонії – чотири, у Чехії - п’ять. Тож маємо готувати програму розвитку кінотеатрів для мешканців міста й району.

Актуальною є проблема відсутності ринку. В результаті продавці їдуть торгувати або на київські ринки, або стихійно торгують з асфальту. Це призводить до втрати надходжень до бюджету міста й є загрозою здоров’ю громадян. Адже санітарних норм дотримуються далеко не всі. Влада має якомога швидше назвати містянам місце майбутнього ринку та строки його облаштування.

Р.Кириченко:

Згоден, що місту потрібний кінотеатр. До речі, крім втрат бюджету від його відсутності, також йде додаткове навантаження на транспортну систему, так як в будь-якому випадку люди їдуть за розвагами до столиці. Так сталося, що багато років ця проблема не вирішувалася. Наразі знайдено шлях до створення першого кінотеатру у місті, бо треба з чогось починати. У нас є будівля колишнього кінотеатру "Мир". Тож ми збираємося розширити це приміщення за рахунок прилеглої території з фонтанами та, шляхом реконструкції, отримати сучасний кінотеатр.

Враховуючи, з одного боку близькість до Києва, а з іншого унікальне розташування Вишгороду, чи можна сказати, що місто використовує туристичні та рекреаційні можливості, які надані йому долею? Наскільки розвинений туризм вихідного дня у місті?

В.Денисенко:

Разом з Києвом наше місто було одним з головних давньоруських центрів Подніпров’я. Загалом на Вишгородщині розташовано 22 історичні пам’ятки. Залишилося спрямувати туристичний потік до міста та району. Цьому сприяє той факт, що протягом 7 місяців (з початку весни до пізньої осені) через Вишгород прямують до своїх садових ділянок до півмільйона людей.

Крім того, необхідно розробляти та реалізовувати інформаційні кампанії – як в складі обласних програм, так і за ініціативою місцевих ОТГ. Прочитала людина з Києва та області цікавинки в медіа та інтернеті – й попрямувала до нас. А це - доходи кав’ярень, готелів, крамниць….Є ідея започаткувати "зелений туризм", щоб на цьому заробляли і мешканці району.

Р.Кириченко:

Думаємо про розвиток туристичних маршрутів через наше місто. Зокрема, напрям на Демидів та Козаровичі, де існують зоопарк "12 місяців", картинг центр INGUL KART та незабаром планується відкриття учбово-стрілецького тиру ХОРС.

Ведемо перемовини з топовими туристичними агенціями для того, щоб бути присутніми у турмаршрутах Київщиною. Зокрема, йдеться про маршрути у Чорнобиль та Чорнобильську зону, які користуються чималим попитом.

А. Миселюк:

Тут теж можна побачити синергію від співпраці обласної влади та влади передмістя – це стосується і розробки комплексних туристичних маршрутів, і інформаційної підтримки. А ще б я рекомендував би залучити грантові кошти міжнародних донорських організацій.

Відомо, що близькість до Київського моря робить улюбленими місцями відпочинку містян та гостей міста прибережні парки та набережні. Розкажіть що робиться для їх розвитку та облаштування як сучасних комфортних зон відпочинку?

В.Денисенко:

Дійсно, близькість до Київського моря робить актуальним для міста та району, скажімо, вітрильницькі змагання. Звичайно, спостерігати за вітрильниками зручно з набережних. Але маємо розуміти, що лише наявність набережних не гарантує нашим містянам та гостям якісного відпочинку. Тобто треба вести діалог з нашими бізнесменами щодо створення сучасної інфраструктури відпочинку на набережних й поруч з ними. Мова йде про дитячі та спортивні майданчики, сучасні кафе та ресторани, зони атракціонів тощо. Це важливо і з точки зору створення нових робочих місць.

Р.Кириченко:

Нашою гордістю є набережна, яка вже давно стала улюбленим місцем прогулянок та відпочинку вишгородців та гостей міста. Плануємо розвивати паркові зони, збільшити набережну за рахунок прилеглих територій. Тобто зробити так звану велику набережну.

На території району багато пам’яток, а також природна перлина - національний природний заповідник "Межигір’я". Що робиться та має бути зроблено для поповнення місцевимх бюджетів за рахунок залучення туристів у ці місця?

А. Миселюк:

"Межигір’я" - вже розкручений бренд. Складність у тому, що у центральної влади "руки не доходять" до системного підходу до використання цього бренду. Тут місцевим громадам – і карти в руки – щодо ініціатив та їх реалізації у використанні цього об’єкту.

В.Денисенко:

Маємо повчитися у наших зарубіжних колег. Вони створюють "сторі", своєрідні легенди навколо своїх туристичних місць, історичних та природних пам’яток. Нам треба не боятися красиво та правильно подавати наші пам’ятки. Ті ж знамениті дуби княгині Ольги. Тут потрібна комплексна цікава промо-програма, і створення цікавих маршрутів, квестів для молоді тощо.

Р.Кириченко:

Що стосується Межигір’я, то поки що маємо хаотичне використання цього об’єкту. Зрозуміло, що сьогодні, відчуваючи нестачу професіоналів, втрачаємо рідкісні рослини та природні перлини заповідника, яких там багато. Тож спочатку треба навести порядок навколо організації роботи та підтримання у належному стані цього заповідника. Щодо подальших кроків, то є багато ідей щодо розвитку на чудовій ландшафтній території велоспорту, кінних клубів, ботанічних гуртків для дітей тощо. Є й ідея побудови на території Межигір’я православного монастиря, що залучить сюди віруючих.

Розмову вів Богдан Барученко

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